Der USD/CAD kann den starken Aufwärtstrend der vergangenen Woche ausbauen und so findet der Handel nun in der Nähe des 3-Wochenhoch im Bereich der psychologischen Marke von 1,30 statt. Der starke Anstieg der Gemeinschaftswährung führt zu einem Rückgang des US-Dollar, was die Aufwärtsbewegung des Paares zum Beginn der neuen Woche nicht verhindert. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...