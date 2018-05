Zürich - Die Politik bestimmte die Börsen. Äusserungen von Trump zur Handelspolitik, die Absage des Treffens mit Kim Jong Un sowie Sorgen um die neue Regierung in Italien belasteten v.a. in Europa. Der Euro Stoxx 50 gab über die Woche 1.6% nach, der DAX 1.1% und der SMI 2.0%. Der S&P 500 konnte hingegen 0.3% zulegen. Die Börseneröffnung in den USA war meist negativ und zog Europa runter, aber danach erholten sich die US-Börsen wieder.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sind in den USA wieder unter 3.0% zurückgekommen. In Deutschland hielt die Flucht in Sicherheit an und drückte die Rendite im Bund auf 0.41% und in der Schweiz Richtung 0%.

EUR/USD sank über die Woche weiter bis auf 1.17 und der EUR/CHF auf 1.16. Damit erstarkte der CHF auch gegen den USD und USD/CHF glitt auf 99 Rappen ab.

Der Goldpreis setzte zu einem schwachen Rebound über USD 1300 pro Unze an. Der Wiedereintritt in das frühere Seitwärtsband ab ...

