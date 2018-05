Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen bis auf 1,1728 Dollar gestiegen war, kostet sie aktuell 1,1692 Dollar - damit aber immer noch knapp einen halben Cent mehr als am Freitagabend. Zum Schweizer Franken stieg der Euro am Morgen bis auf 1,1630 Franken. Aktuell liegt der Kurs wieder tiefer bei 1,1604 Franken, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...