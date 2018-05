Der DAX startet am Montag freundlich in den Handel. Vor allem die Aussicht auf Neuwahlen in Italien sorgt für Erleichterung. Gelingt der nachhaltige Sprung über die 13.000-Punkte-Marke, wäre auch das charttechnische Bild wieder deutlich attraktiver. Angesichts von Feiertagen in Großbritannien und den USA bleibt der Handel aber überschaubar.

