Vor seinem Besuch in hatte Maas Russland gegenüber noch härtere Töne angeschlagen. Der russische Botschafter sieht jetzt "hoffnungsvolle Signale".

Nach der Besuchsserie deutscher Regierungsmitglieder in Russland sieht der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, die Beziehungen beider Länder auf einem guten Weg. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur zeigte er sich vor allem zufrieden mit dem Besuch von Außenminister Heiko Maas in Moskau, der in den ersten Wochen seiner Amtszeit harte Töne gegenüber Russland angeschlagen und es "zunehmend feindselig" genannt hatte.

"Die früheren Äußerungen haben wir natürlich gelesen und zur Kenntnis genommen", sagte Netschajew. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...