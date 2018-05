Dass Italien keine Populisten-Regierung bekommt, sorgt an der Mailänder Börse für Aufschwung. Auch außerhalb Europas macht sich das bemerkbar.

Die gescheiterten Pläne in Italien zur Bildung einer euro-kritischen Regierung haben am Montag für Erleichterung an der Börse in Mailand gesorgt. Der Mailänder Leitindex startete zwei Prozent höher, vor allem die in den vergangenen Tagen unter die Räder gekommenen Bank-Aktien waren gefragt. Der Branchenindex legte hier zeitweise mehr als drei Prozent zu. Auch Anleihen waren gefragt. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Titel gaben zehn Basispunkte auf 2,35 Prozent nach. Die Rendite der zweijährigen Anleihen verlor sogar 14 Basispunkte auf 0,33 Prozent.

Am Markt wurden die Kursgewinne mit der vorerst gescheiterten Regierungsbildung durch populistische Kräfte in Italien begründet. "Die Politik sorgt für Wirbel in der Eurozone", schrieben die Experten von HSBC in einem Morgenkommentar. Andere Experten warnten allerdings, dass die ...

