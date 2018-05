Die aktuellen Kurz-Meldungen: Die Vermögensanlage Blockheizkraftwerke Deutschland 4 hat genügend Kapital, um erste Projekte zu starten; wer Interesse am HEH Bilbao 22 hat, sollte sich beeilen und Hannover Leasing verkauft Air-Berlin-Flugzeuge.Luana Capital: Umsetzung der ersten Projekte kann beginnenWie Luana Capital bekannt gibt, hat die Vermögensanlage Blockheizkraftwerke Deutschland 4 einen Platzierungsstand von einer Million Euro erreicht. Damit sei die Untergrenze hinsichtlich der grundsätzlichen Realisierbarkeit frühzeitig gegeben und die Beteiligung könne in die Zeichnung der ersten Energielieferverträge und damit die Umsetzung der Projekte gehen. "Konkret soll sie zukünftig die Energieversorgung mit einem im Keller zu installierenden BHKW von RMB bei einem Neubau in Hamburg übernehmen. Die Fertigstellung von Gebäude und Heizzentrale ist bis Ende des Jahres geplant. Bei dem zweiten Projekt handelt es sich um Studentenwohnheim in Frankfurt/ Main, bei dem das kernsanierte Gebäude aus einer Heizzentrale mit einem im Keller installierten BHKW versorgt werden soll. So werden zukünftig 323 Wohneinheiten mit Energie versorgt. Die Fertigstellung ist bis Ende 2019 geplant", so die Gesellschaft. Weitere Energielieferverträge befänden sich derzeit in Abstimmung. Das Angebot ist bis zum 13. März 2019 verfügbar, Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen.

Den vollständigen Artikel lesen ...