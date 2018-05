Die Advanced Battery Power bietet Entwicklern, Forschern und Firmenvertretern jedes Jahr eine Plattform, ihre Projekte und Produkte entlang der Wertschöpfungskette für Batterien einem breiten Fachpublikum vorzustellen. In diesem Jahr konnte die Veranstaltung mit einem neuen Rekord bei den Einreichungen von Postern und Beiträgen aufwarten - sehr zur Freude des Veranstalters Haus der Technik.

Prof. Martin Winter vom MEET-Batterieforschungszentrum an der Universität Münster und Prof. Dirk Uwe Sauer vom Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe der RWTH Aachen übernahmen die wissenschaftliche Leitung der Advanced Battery Power. Zu den am heißesten diskutierten Themen gehörten in diesem Jahr die rasante Entwicklung des Batteriemarktes getrieben durch Elektromobilität, die nachhaltige Sicherung von Quellen für Rohmaterialien und potenzielle Nachfolger für die Lithium-Ionen-Technologie.

Rasante Marktentwicklung

Lithium-Ionen-Batterien stellen den am schnellsten wachsenden Markt dar - und sie sind laut Christophe Pillot von Avicenne Energy auch der Bereich, in den die Industrie am meisten investiert. Das CAGR (Compound Annual Growth Rate, durchschnittliches jährliches Wachstum in einem Zeitabschnitt) von 2010 bis 2017 für Lithium-Ionen-Zellen lag bei ...

