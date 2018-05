Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der Woche an den Aktienmärkten gestaltete sich noch freundlich, am Montag verzeichneten die US-Börsen Kursgewinne, nachdem es zu einer Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China kam, so die Experten von Union Investment. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt hätten sich vorerst auf den gegenseitigen Verzicht von Strafzöllen verständigt und würden diesbezüglich ein Rahmenab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...