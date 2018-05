Frankfurt (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Fliegen Sie dieses Jahr auch in den Urlaub? Dann geht's bestimmt über den Flughafen Frankfurt, das größte internationale Luftverkehrsdrehkreuz in Deutschland. Im Jahr 2017 reisten insgesamt mehr als 64 Millionen Fluggäste über den Airport. 2018 werden es nochmal einige Millionen mehr sein. Flughafenbetreiber Fraport baut bereits an einem dritten Terminal. Bis das zur Verfügung steht, wird es aber noch eine Weile dauern. Bis dahin kann es besonders in den Sommermonaten eng werden in den Terminals und man muss mit Wartezeiten an den Schaltern und Kontrollstellen rechnen, weiß Helke Michael.



Sprecherin: 240.000 Passagiere pro Tag können es in Spitzenzeiten zwischen Juni und Oktober am Frankfurter Flughafen werden. Kein Wunder, wenn es dann auch auf Deutschlands größtem Flughafen eng wird. Deswegen sollte man zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Airport sein und die Anreise gut planen.



O-Ton 1 (Dr. Pierre Dominique Prümm, 13 Sek.): "Wenn man mit dem Pkw zum Flughafen fahren möchte, sollte man unbedingt einen Parkplatz vorausbuchen, weil auch in den Parkhäusern kann es eng werden. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, natürlich ein Blick in den Fahrplan: ist man früh genug am Flughafen?"



Sprecherin: Erklärt Dr. Pierre Dominique Prümm vom Frankfurter Flughafen. Im Vorfeld sollte man sich auch über die Gepäckvorschriften seiner Airline informieren.



O-Ton 2 (Dr. Pierre Dominique Prümm, 10 Sek.): "Wie viel Gepäck darf man überhaupt mitnehmen? Wie viel Handgepäck darf man mitnehmen? Nicht, dass es dort am Tag selbst zu einer Situation kommt, dass man mehr Gepäck dabei hat als man eigentlich darf. "



Sprecherin: Unterschiede gibt es ebenfalls beim Check-in. Ist der Online oder an Automaten möglich, spart man die Wartezeit am Schalter. Und dann geht es am besten direkt zu den Sicherheitskontrollen, auf die man sich aber auch vorbereiten sollte.



O-Ton 3 (Dr. Pierre Dominique Prümm, 13 Sek.): "Was darf man mitnehmen, in welcher Menge darf man das mitnehmen? Stichwort: Flüssigkeiten, gefährliche Gegenstände. Und das kann man tun beispielsweise bei uns auf der Homepage. Generell gilt: Mit so wenig Handgepäck wie möglich reisen Sie am komfortabelsten."



Sprecherin: Damit Sie überhaupt reisen können, müssen Reisepass und Ausweis noch gültig sein. Ist das der Fall, kann man in Frankfurt noch mehr Zeit sparen.



O-Ton 4 (Dr. Pierre Dominique Prümm, 13 Sek.): "EasyPass heißt das - eine automatisierte Passkontrolle. Wenn man einen biometrischen Ausweis hat, kann man dort in der Regel ohne Schlangen direkt die Passkontrolle passieren."



Sprecherin: Und wenn man alle Kontrollen durchlaufen hat, geht der Urlaub los - im Sicherheitsbereich der Terminals mit den vielen Freizeitangeboten.



O-Ton 5 (Dr. Pierre Dominique Prümm, 17 Sek.): "Eine Gaming-World, eine Movie-World, eine neue Dachterrasse, Kinder-Spielflächen. Das alles ist kostenlos für unsere Passagiere. Und wer Geld ausgeben möchte, kann das natürlich auch machen bei uns in den vielen Läden, die wir haben, in den Restaurants. Bitte aber da auf die Uhr schauen, nicht dass man im letzten Augenblick dann noch seinen Flug verpasst."



Abmoderationsvorschlag:



All diese Informationen und weiterführende Details zur optimalen Reisevorbereitung sind auf der Homepage www.frankfurt-airport.com und in der kostenlosen FRA App sowie bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern verfügbar.



Pressekontakt: Angelika Heinbuch Fraport AG Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 690-28417 a.heinbuch@fraport.de