Vonovia-Calls mit 187%-Chance bei Kursanstieg auf 42 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) nach wie vor ein einem Aufwärtstrend. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Vonovia-Aktie markierte am 09. Januar 2018 ein Allzeithoch bei 42,68 EUR. Danach konsolidierte sie ausführlich auf ein Tief bei 35,71 EUR näherte sich aber Anfang Mai dem Allzeithoch wieder an. Relativ deutlich darunter drehte der Immobilienwert wieder nach unten. Am Donnerstag fiel er knapp unter den Aufwärtstrend seit 06. Februar 2018. Am Freitag eroberte er diesen aber mit einer langen weißen Kerze wieder zurück. Bei 39,65 EUR liegt ein kurzfristig wichtiger Widerstand.

Ausblick: Gelingt Vonovia ein Ausbruch über diesen Widerstand, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 42,08 oder sogar 42,68 EUR ansteigen. Sollte sie allerdings unter das Tief vom Donnerstag bei 38,50 EUR abfallen, würden weitere Abgaben in Richtung 37,20 und vielleicht sogar 35,71 EUR drohen."

Kann die Vonovia-Aktie nach der Überwindung des Widerstandes auf 42 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 17.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP66TN5, wurde beim Aktienkurs von 39,47 Euro mit 0,061- 0,071 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Vonovia-Aktie in spätestens einem Monat auf 42 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,204 Euro (+187 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,966 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,966 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000UV6AYV1, wurde beim Aktienkurs von 39,47 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 42 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,40 Euro (+110 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de