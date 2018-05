In Deutschland will die Politik den steigenden Mieten und Immobilienpreisen mit der Zusage begegnen, mehr als 6 Milliarden Euro in den Bau neuer Wohnhäuser zu investieren. Das Programm zielt auf den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen und Häusern in den nächsten vier Jahren ab, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer wöchentlichen Videoansprache am Samstag. Damit soll sich ...

