Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, blickt in seiner wöchentlichen Sendung heute auf die Entwicklung der Öl- und Gaspreise. Der Ölpreis hat zuletzt einen kräftigen Dämpfer erhalten. Nachdem die Entwicklung der Preise in den letzten Wochen und Monaten nur eine Richtung kannte, hat sich das Blatt vergangene Woche gewendet. Welche Faktoren das Öl hier beeinflussen, erfahren Sie in diesem Video von Thorsten Küfner. Der Experte blickt zudem auf die Einzelwerte BP, Shell und Saipem.