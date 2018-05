Das Kraftfahrt-Bundesamt will bei Mercedes eine illegale Abschalteinrichtung gefunden haben. Daimler-Chef Dieter Zetsche muss deshalb zum Rapport nach Berlin. Was Zetsche erwartet und welche Rolle Renault dabei spielt.

Nach den neuen Abgas-Vorwürfen fordert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Aufklärung von Daimler-Chef Dieter Zetsche. Er hat ihn daher für Montag ins Ministerium nach Berlin eingeladen. Wann genau sich die beiden treffen, ist unklar. Die wichtigsten Informationen zu den Vorwürfen gegen Daimler und was das für das Unternehmen bedeutet.

Wie genau lautet der Vorwurf gegen Daimler?

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist der Auffassung, dass Daimler die Abgasnachbehandlung bei dem Transporter Mercedes-Benz Vito manipuliert. Bei Untersuchungen habe die Behörde unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung entdeckt, hatte das Verkehrsministerium vergangene Woche mitgeteilt. Für weltweit gut 4900 Fahrzeuge, darunter gut 1370 in Deutschland, sei ein Rückruf angeordnet worden. Es geht um die Variante mit einem 1,6 Liter großen Vierzylinder-Dieselmotor, den Daimler von Kooperationspartner Renault bezieht.

Was sagt Daimler dazu?

Daimler will sich gegen die Vorwürfe und den angeordneten Rückruf wehren. "Nach Rechtsauslegung des KBA entspricht die spezifische Programmierung von zwei Funktionen in der Motorsteuerung des Fahrzeugs nicht den geltenden Vorschriften", heißt es in der Mitteilung von Daimler. "Die Funktionen sind Teil eines komplexen Abgasreinigungssystems, das eine robuste Abgasreinigung bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und über die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs sicherstellen soll. Für das Bestehen des maßgeblichen Test-Zyklus NEFZ sind die in Frage stehenden spezifischen Programmierungen nicht erforderlich." Falls nötig wolle das Unternehmen die "strittige Rechtsauslegung" auch vor Gericht klären lassen.

Was droht dem Autobauer jetzt?

Im aktuellen Fall vermutlich recht wenig - trotz des Widerspruchs will der Konzern weiter mit den Behörden kooperieren. Für den Vito heißt das: Mit einem Software-Update werden die umstrittenen Funktionen entfernt, angesichts der geringen Stückzahlen dürften sich die Kosten für Daimler im Rahmen halten.

In anderen Punkten könnte die Vito-Affäre teurer für Daimler werden, denn die Politik - allen voran Verkehrsminister Scheuer - hat offenbar das Vertrauen in Daimler verloren. Scheuer hatte gesagt, er habe das KBA angewiesen, weiteren Verdachtsfällen bei Mercedes unverzüglich nachzugehen. "Ich erwarte, dass Mercedes seinen Kunden gegenüber Klarheit schafft." Die Auswirkungen könnten deutlich größer sein als der Rückruf von 4900 Transportern: Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" müssen bei Daimler voraussichtlich rund 120.000 Dieselfahrzeuge auf mögliche unzulässige Abschalteinrichtungen untersucht werden. Dabei handele es sich um weltweit rund 40.000 Dieselmotoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...