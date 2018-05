Unterföhring (ots) -



28.05.2018 Teil drei der 2009 von J.J. Abrams initiierten Neuauflage von Kirk, Spock & Co. legt noch einen Warp-Faktor drauf: Ein brutaler Überfall durch den Warlord Krall (Idris Elba) führt zur totalen Zerstörung der "Enterprise". Die Crew muss auf einem lebensfeindlichen Planeten einen Neuanfang machen und eine noch viel größere Katastrophe verhindern ... ProSieben zeigt die Free-TV-Premiere von "Star Trek Beyond" am Sonntag, 3. Juni 2018, um 20:15 Uhr.



"Pine ist hier der dominierende Faktor [...] Erneut besticht der Schauspieler mit der perfekten Mischung aus selbstbewusstem Action-Helden, Tiefsinnigkeit und gelegentlichem Shatnerismus."



CHRIS HEWITT, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "EXCELLENT!"



Fakten:



- LGBT in Space: In einer indirekten Verbeugung vor Original-"Sulu" George Takei wird der von John Cho dargestellte Sulu in "Beyond" in einer wunderbar nebensächlichen Sequenz als homosexueller Familienvater dargestellt. Obwohl Takeis sexuelle Orientierung lange Zeit ein offenes Geheimnis in Hollywood war, bekannte sich der Darsteller erst 2005 im Alter von 68 Jahren dazu. 2008 war Takei einer der Ersten, die sich nach der Öffnung der Ehe in Kalifornien mit seinem Langzeit-Partner Brad Altman trauen ließ.



- Dass Leonard Nimoy im Februar 2015 verstarb, wird in "Star Trek Beyond" gleich mehrfach adressiert: So erfährt "Spock" Zachary Quinto am Beginn des Films vom Tod seines im ersten Reboot-Teil (2009) aus der Zukunft eingereisten Alter egos. Später taucht Nimoys Geburtsdatum (26. März) als Easter Egg in der Kennung der verschollenen U.S.S. "Franklin" auf: NX-326.



- Ein weiterer, tragischer Verlust traf die Trekkie-Welt, als einen Monat vor dem Kinostart der erst 27-jährige "Chekov" Anton Yelchin bei einem Unfall ums Leben kam. Der aus der Ukraine stammende Yelchin galt als einer der sympathischsten und talentiertesten Darsteller seiner Generation.



Inhalt: Als die "Enterprise" auf einer Rettungsmission in einen undurchdringlichen Nebel vordringt, gerät sie in einen tödlichen Hinterhalt. Der Kampfschiff-Schwarm des mysteriösen Alien-Warlords Krall (Idris Elba) entert auf der Suche nach einem uralten Artefakt das Schiff. Nur mit Mühe entkommt Captain Kirk (Chris Pine) auf den nahegelegen Planeten Altamid, während viele Besatzungsmitglieder von Kralls Kriegern getötet und entführt werden. Kirks Lage scheint aussichtslos: Die "Enterprise" ist zerstört und die verbleibende Mannschaft ist auf dem unwirtlichen Planeten verstreut. Und die Zeit drängt - Krall folgt einem wahnsinnigen Racheplan gegen die Föderation, der Millionen Leben kosten könnte ...



"Star Trek Beyond" (OT: "Star Trek Beyond") Am Sonntag, 3. Juni 2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2016 Genre: Science-Fiction Regie: Justin Lin



