Regierungsbildung in Italien beschäftigt europäische Aktienmärkte DE30 könnte erneuten Test der Widerstandszone wagen Deutsche Post (DPW.DE) steigt nach Bild am Sonntag-Bericht

Zusammenfassung:An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Beginn der neuen Handelswoche recht gemischt. Der japanische Nikkei (JAP225) verzeichnete einen leichten Gewinn von 0,13%, während der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um fast 0,5% nachgab. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird zum Zeitpunkt der Schreibens 0,75% höher gehandelt. Man sollte bedenken, dass aufgrund von Feiertagen in Großbritannien und den USA mit einer geringeren Volatilität an den weltweiten Märkten zu rechnen ist. Die wichtigsten Aktienindizes aus Europa eröffneten am Montag zunächst aufgrund der nachlassenden Besorgnis über die nächste italienische Regierung höher. Banken und Bauaktien sind während der Eröffnung die größten Gewinner, während Immobilienagenturen und Raffinerien am schlechtesten abschneiden. In Italien verweigerte Präsident Sergio Mattarella den Vorschlag der Populisten, den euro-skeptischen Wirtschaftswissenschaftler Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen. Im Gegenzug wird ein Szenario, in dem die Italiener erneut zu den Wahllokalen gehen, immer wahrscheinlicher. Populistische Führer waren aufgebracht ...

