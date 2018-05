Tesla ist schnell. Während BMW oder Daimler ihre Elektroautos noch in der Wüste testen, nimmt der US-Hersteller die Abkürzung: Ohne langes Prüfen wurde zumindest das rund 55.000 Dollar teure Model 3 in den Markt gebracht. Auch das Elektroauto selbst ist flinker als die Konkurrenz: von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden. Das Handling des satt auf der Straße liegenden Elektroautos loben Youtube-Tester oder die Autobild. Consumer Reports, die "Stiftung Warentest" der USA, schreibt von "großem Fahrspaß". Elon Musk tweetete im Rausch der Geschwindigkeit: "Schneller als der BMW M3 [78k-Version]." Doch dann drückt der Tester des Consumer Report auf die Bremse - und verliert: nicht direkt sein Leben, doch sein Vertrauen in das Elektroauto. Die Bremsen sind schlecht. Erst nach 46 Metern stoppt das mit Batterien vollgepackte Model 3. Wenn ein Porsche 911 (31 Meter) schon steht, würde das Model 3 noch mit 50 km/h vorbeirauschen. Selbst ein Skoda Octavia oder VW Passat halten bei Gefahr zwölf Meter früher. "Keine Kaufempfehlung", so das Urteil der US-Tester, die auch Fahrgeräusche und die Bedienung des großen Displays monieren. Falls es funktioniert: Tester von Edmunds steigen nach der "Freude" beim Fahren mit quietschenden Reifen auf die Euphoriebremse. Nach vier Wochen Dauertest "falle es auseinander". Zu den Problemen gehören ein schwarzes Display oder eine defekte Rückfahrkamera.

