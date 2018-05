Die Elektrofahrzeug- und Batteriebranche blickt nach Down Under: In Westaustralien wird mehr als die Hälfte der weltweiten Lithium-Versorgung gefördert. Auch alle übrigen Mineralien, die in der Wertschöpfungskette für Batteriemineralien benötigt werden, sind vor Ort vorhanden. Die Landesregierung in Perth will sich nun verstärkt für den regionalen Bergbau einsetzen. Sie hat einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...