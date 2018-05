Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der wichtigen Unterstützung bei 908 USD zog der Palladiumkurs (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer steilen Kaufwelle bis an den Widerstand bei 1.052 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Seit Mitte April werde die Kaufwelle korrigiert. Ausgehend von 939 USD hätten die Bullen dabei Anfang Mai den Versuch der Wiederaufnahme des Aufwä ...

