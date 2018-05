Zürich - Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien sorgt sowohl am Schweizer Aktienmarkt als auch in Europa für Erholungstendenzen. Entsprechend ist der SMI bereits freundlich gestartet und kann sein Plus von etwa einem halben Prozent bis in den späten Vormittag verteidigen. Nicht ganz so erfolgreich präsentiert sich dagegen der Euro, der seine anfänglichen Gewinne etwa zum Franken mehr oder weniger wieder abgibt.

Da die Märkte in den USA und Grossbritannien an diesem Montag wegen Feiertagen geschlossen bleiben, ist die gescheiterte Regierungsbildung der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Partei Lega denn auch eines der Hauptthemen zum Wochenstart. Allerdings warnen die ersten Stimmen, dass die nun erwarteten Neuwahlen ein potenzieller Unruhefaktor für die Märkte blieben. Neben Italien sorgen der anhaltende Rückgang beim Ölpreis sowie Spekulationen um das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für Gesprächsstoff. Denn nachdem Trump dieses am Donnerstag abgesagt hatte, äussert er sich nun wieder zuversichtlich, dass der Gipfel doch zustande kommt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 11.15 Uhr 0,42 Prozent hinzu auf 8'796,44 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt ...

