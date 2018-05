Die Zeit wird knapp: Ab dem 9. Februar 2019 gilt auch in Deutschland die Serialisierungspflicht für Arzneimittel. Ab diesem Stichtag müssen Verpackungen von verschreibungspflichtigen und ausgewählten verschreibungsfreien Medikamenten mit individuellen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sein. Über den auf jeder Verpackung angebrachten Data-Matrix-Code lässt sich die Echtheit des Medikaments verifizieren und dessen gesamte Lieferkette (End-to-End-Verifikation) nachvollziehen. Pro Medikamentenverpackung gibt es einen individuellen Code. Diesen liest der Verkäufer in der Apotheke per Scanner aus, was den Abgleich mit einer Datenbank auslöst. Dadurch soll die Fälschung von Medikamenten unmöglich werden. Das Regelwerk der Serialisierung formulieren die Richtlinie 2011/62/EU der Europäischen Union und die dazu gehörende delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/161.

Herkulesaufgabe für die Industrie

Wenn es durch die Richtlinie gelingt, den Handel mit gefälschten Medikamenten zu unterbinden, rettet das nicht nur Leben und Patienten können sich wieder sicher fühlen. Auch die Wirtschaft profitiert, denn der finanzielle Schaden durch die Fälschungen geht in die Milliarden. Für die Pharmaindustrie ist die Serialisierung von Medikamenten jedoch auch eine Herkulesaufgabe. Eine der vielen Herausforderungen besteht darin, die richtige Drucktechnologie für das Anbringen des individuellen Data-Matrix-Codes auf den Verpackungen zu finden. Wer die falsche Kennzeichnungslösung wählt, riskiert langsamere Verpackungsvorgänge und unerwünschte Kosten. Im schlimmsten Fall lässt sich der Sicherheits-Code auf der Verpackung nicht korrekt auslesen - mit gravierenden wirtschaftlichen und ideellen Folgen für das betroffene Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...