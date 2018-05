In den Geschäftsbereichen Supply Chain Management (SCM) und dem Testbetrieb konnte der Umsatz deutlich gesteigert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass langfristige Projekte in die Produktionsphase überführt wurden und damit auf die Umsatzgenerierung in diesen beiden Bereichen. Darüber hinaus stehen neue Projekte an, die es dem Unternehmen ermöglichen, sein Geschäftswachstum in allen Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...