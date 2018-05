LOS ANGELES (IT-Times) - Stella Li, President BYD Motors, hat sich am vergangenen Wochenende in einem offenen Brief an die Mitarbeiter und Partnerunternehmen gewendet. Li sprach dabei noch einmal den Monorail-Auftrag aus Brasilien und den Select LA Foreign Direct Investment Award sowie den Einfluss von...

Den vollständigen Artikel lesen ...