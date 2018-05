Paris - Neu aufgeflammte politische Unsicherheit in Italien hat die Anleger an den europäischen Börsen am Montag beschäftigt. Zentrales Thema war zu Wochenbeginn die vorerst gescheiterte Regierungsbildung durch die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Partei Lega in Italien. Deren gemeinsamer Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, hatte den Regierungsauftrag am Sonntag wieder an Staatspräsident Sergio Mattarella zurückgegeben.

Die Blicke waren deshalb vor allem nach Mailand gerichtet, wo der FTSE MIB nach einem anfänglichem Kurssprung um bis zu 2 Prozent seien Rückenwind gänzlich verlor. Weil anfängliche Erleichterung schnell der Auffassung wich, dass der Regierungsbildungsprozess vor dem Hintergrund erwarteter Neuwahlen ein potenzieller Unruhefaktor bleibt, ging es für ihn zuletzt um 0,41 Prozent ab 22 307,30 Punkte bergab. "Umfragen signalisieren derzeit einen Stimmenzuwachs für die populistischen Parteien", warnte die britische Grossbank HSBC.

An den übrigen Börsen ging es deutlich ruhiger zu - auch deshalb, weil einige internationale Marktteilnehmer dem Markt wegen Feiertagen fernblieben. Der EuroStoxx 50 gab zuletzt knapp um 0,09 Prozent auf 3512,15 ...

