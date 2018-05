Beim VfB Stuttgart machte die Trainerwahl den Unterschied, bei Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München irgendwie auch. Weiterer Sieger ist der FC Schalke 04.

Offiziell ist der Hamburger SV bis zum 30. Juni dieses Jahres noch Mitglied der 1. Fußball-Bundesliga. Bis dahin kann die große Stadionuhr des vermeintlich unabsteigbaren Dinos, den es nun doch nach über 54 Jahren erwischt hat, also weiterhin die ununterbrochene Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse im deutschen Fußball anzeigen. Was dann genau aus der Uhr und dem Dino-Maskottchen "Hermann" des HSV wird, wird bereits heftig diskutiert.

Für Fußball-Interessierte in Deutschland erreichten die Hamburger gemäß unseren täglichen Befragungen in der abgelaufenen Saison ihren kommunikativen Tiefpunkt Mitte März, als HSV-Trainer Hollerbach nach einem sehr kurzen Gastspiel an der Seitenlinie schon wieder von der Vereinsführung geschasst wurde. Knapp 46 Prozent aller repräsentativ Befragten ab 14 Jahren, die sich laut Selbsteinschätzung mindestens ein wenig für Fußball interessieren, bestätigten uns zu diesem Zeitpunkt, dass sie etwas Positives oder Negatives über den Verein wahrgenommen hatten. Und in Bezug auf unsere Frage, ob man den Verein mit einem guten oder schlechten Management verbinde, fiel der HSV auf seinen saisonalen Tiefpunkt von -44 Scorepunkten, auf einer möglichen Skala von -100 bis +100 Scorepunkten.

Mit der Verpflichtung von Christian Titz als Trainer konnte zwischenzeitlich zwar wieder Euphorie ausgelöst werden, Ende April erholte sich der Score des HSV merklich bei unserer Frage zum wahrgenommenen aktuellen sportlichen Erfolg des Vereins. Doch am Ende reichte auch dies nicht und der Abstieg der Hamburger stand endgültig fest. Jeder dritte Fußballinteressierte gab uns nach dem 34. beziehungsweise letzten Spieltag der Saison entsprechend die Antwort, dass er oder sie in den letzten zwei Wochen mit anderen über den Verein gesprochen haben. Zum Vergleich: Beim 1. FC Köln waren es zu diesem Zeitpunkt nur rund 17 Prozent aller Fußballinteressierten, der Verein mit seinem Abstieg folglich nicht mehr so ein Gesprächsthema, der Drops war hier offensichtlich einfach schon gelutscht. Solche Daten zu den Bundesliga-Vereinen sowie ...

