Das Scheitern der Regierungsbildung in Italien schürt die Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Dabei schien man sich schon fast an den Gedanken gewöhnt zu haben, dass in Rom zukünftig eine Koalition zwischen den euro(pa)kritischen Parteien regieren würde. Doch die Regierungsbildung scheiterte am Wochenende. Der zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogene MIB-Index reagierte zunächst mit einer ...

