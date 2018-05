Die Konstellation dieses Betriebs findet man in ähnlicher Form wahrscheinlich öfter in Deutschland vor. Es gibt hier Maschinen und Geräte, die von anderen Firmen zur Verfügung gestellt werden. Für diese Maschinen ist allerdings nicht geklärt, wer diese überprüft. Dieses Problem beginnt bereits bei den Kaffeeautomaten. Der Elektrotechnikermeister installiert kleine Umbaumaßnahmen im Unternehmen selbst. Außerdem kann er auf einige Mitarbeiter des Unternehmens zurückgreifen, z.?B. auf einen gelernten Elektroinstallateur mit Behinderung, der allerdings wenig belastbar ist. Alle anderen Mitarbeiter kommen aus dem Kfz-Bereich und sind daher keine Elektrofachkräfte. Einer von ihnen machte vor ein paar Jahren eine Schulung als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT). Zu guter Letzt ist der Elektromeister sogar noch der Betriebsverantwortliche für die Transformatorenstation.

Der Elektrotechnikermeister fragt sich nun, ob sein Chef ihn offiziell zur Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) berufen muss, da dieser ja »nur« ein Diplom-Kaufmann ist. Somit fehlen ihm z.?B. die entscheidenden Kenntnisse, mögliche Gefahren selbst reell einschätzen zu können.

Einordnung einer VEFK

Zunächst muss man zwei Arten verantwortlicher Elektrofachkräfte unterscheiden. Sofern ein elektrotechnischer Betriebsteil vorhanden ist und der Betriebsinhaber (Unternehmer, Arbeitgeber, Behördenleiter usw.) fachlich oder aus Zeitgründen nicht in der Lage ist, den Betriebsteil zu leiten, so sollte es eine VEFK nach Kapitel 5.3 DIN VDE 1000-10:2009-10 geben. Die andere VEFK könnte man als »einfache« oder »nicht-betriebsteilleitende« VEFK bezeichnen. So ist jede Elektrofachkraft, die Fach- und Aufsichtsverantwortung übernimmt und vom Unternehmer dafür beauftragt wurde, gemäß der in Kapitel 3.1 DIN VDE 1000-10 nachzulesenden Definition eine verantwortliche Elektrofachkraft. Jeder, der also als Arbeits-, Anlagen- oder Betriebsverantwortlicher eingesetzt ist, ist eine solche VEFK.

Übertragung von Verantwortung

Werden nun die geforderten Aufgaben wie Reparatur, Überprüfung, Instandhaltung und Installation in diesem Betrieb ausgeführt, so dürfte ein elektrotechnischer Betriebsteil vorliegen, der durch eine verantwortliche Elek-trofachkraft zu leiten wäre. Allerdings ist dies kein Muss, sondern allenfalls ein Soll. Es gibt nämlich keine verbindliche gesetzliche Vorschrift, die es dem Unternehmer aufgibt, verantwortliche Elektrofachkräfte einzusetzen. So spricht die Zentralnorm zur Verantwortungsdelegation in §13 Abs. 2 ArbSchG lediglich davon, dass der Arbeitgeber zuverlässige und fachkundige Personen beauftragen kann. Kann ist nun begrifflich noch eine Stufe unterhalb des Soll.

Soll kann man zwar als vornehmes Muss ansehen, aber von einem Soll abzuweichen ist möglich, wenn es gute Gründe dafür gibt. Ein Betriebsinhaber der jedoch keine guten Gründe hat, ist gut beraten, dem Soll zu folgen und für seinen elektrotechnischen Betriebsteil eine fachlich ausreichend qualifizierte (Kap. 5.2 b-f DIN VDE 1000-10) verantwortliche Elektrofachkraft einzusetzen, will er nicht eines Tages in die Verlegenheit geraten, wegen unterlassener Aufsichtsmaßnahmen nach §130 Abs. 1 OWiG ordnungsrechtlich zu haften. Auch andere - nämliche straf- oder zivilrechtliche - Haftung ist dann denkbar, wenn zwischen dem Schadensfall und dem Fehlen einer verantwortlichen Person ein kausaler Zusammenhang besteht.

Fremde Geräte im Betrieb

Eine häufige Unsicherheit besteht in Bezug auf Maschinen und Geräte, die sich nicht im Eigentum des Unternehmens befinden, also von Dritten überlassen wurden. Der klassische Mietvertrag nach §535 BGB gibt nämlich dem Vermieter auf, für den gebrauchsfähigen Zustand der Mietsache zu sorgen. Leihe ist der ...

