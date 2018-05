Beim Thekendienst im Tennisverein hatte Alexander Brock die spontane Idee für diesen Flaschenträger. Mit ihm lassen sich Glasflaschen sehr einfach ein- und ausklinken und sicher transportieren. Gedacht - und getan, denn Alexander Brock ist Werkzeug-Konstrukteur und Inhaber des gleichnamigen Konstruktionsbüros in der Nähe von Bielefeld; dabei hat er sich auf die Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen und die Entwicklung produktionsgerechter Kunststoffteile spezialisiert. Hergestellt wurde der neuartige Träger mit den von Brock bereits konstruierten Spritzgieß-Serienwerkzeugen, insgesamt sieben. Davon hat Vollmer Kunststofftechnik (VKT) in Bielefeld zwei Werkzeuge - für Tragegriff und Entriegelung - gebaut und zwei weitere Werkzeuge - für Federmatte sowie Inlay - Strohdiek Werkzeugbau und Frästechnik in Bielefeld. Die drei weiteren Werkzeuge wurden extern hergestellt. 3D-Modelle bestimmen bei den drei Partnern Brock, Strohdiek und VKT schon seit Jahren das Geschehen. Genau hier gibt es eine weitere Schnittmenge: Alle drei Firmen arbeiten in der Fertigung beziehungsweise Konstruktion mit der 3D-Werkzeugbau-Lösung Visi des britischen Herstellers Vero Software.

3D-System für CAD und CAM

"Visi ist bei uns als 3D-CAD seit 1998 im Einsatz", erläutert Frank Vollmer, Geschäftsführer von VKT. "Früher hauptsächlich in der Werkzeug-Konstruktion, da war Arbeitsvorbereitung noch nicht das Thema." Seit Beginn dieses Jahres deckt Visi als durchgängiges System bei uns auch den gesamten CAM-Bereich ab, von der 2,5D-Bearbeitung über das 5-Achs-Fräsen bis hin zum Drahterodieren mit Visi Peps Wire. "Heute nutzen wir das 3D-CAD Visi-Modelling hauptsächlich als Basis für die NC-Programmierung und für die Ableitung beziehungsweise Konstruktion der Elektroden." Denn fast alle Werkzeug-Konstruktionen werden heute extern vergeben, darunter sehr viel an Alexander Brock.

Bei Strohdiek ist die Situation ähnlich: "Wir arbeiten seit rund zehn Jahren mit Visi und nutzen das System neben der Elektrodenkonstruktion vor allem zum 2,5- und 3D-Fräsen", berichtet Frank Strohdiek, Mitinhaber des Werkzeugbau-Unternehmens. Bei der Werkzeug- und Prototypen-Konstruktion arbeitet Strohdiek ebenfalls mit Partnern wie Alexander Brock zusammen.

Brock sieht die Visi-Produktfamilie als eine Lösung an, mit der im Werkzeugbau sehr vieles bedeutend einfacher geworden ist. Als Beispiel dafür nennt er die Durchgängigkeit des Systems verbunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...