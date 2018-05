Heißkanäle - ursprünglich erfunden, um saubere Angüsse zu gewährleisten und den Ausschuss zu reduzieren - übernehmen heute eine zunehmend wichtige Rolle bei der Regulierung von Spritzgießprozessen vom Werkzeug aus. Den Weg dazu ebneten Nadelverschluss-Düsen-Systeme, die insbesondere im sequenziellen und im Kaskadenspritzgießen stabile Prozesse und eine höhere Bauteilqualität bei kürzeren Zykluszeiten ermöglichen. Beispielsweise erlauben Nadelverschlüsse Füllungen über vergrößerte Anschnittsdurchmesser, was Orientierungen im Formteil vermindert. Wegen der Möglichkeit - oder auch der Notwendigkeit - Nadelbewegungen und -positionen gezielt zu steuern, kann diese Technik darüber hinaus zu einem Schlüsselelement bei der weiteren Digitalisierung in der Kunststoffverarbeitung avancieren. Exemplarisch genannt seien in diesem Zusammenhang die auf Sensorik im Heißkanal und in der Kavität basierenden Nadelsteuerungssysteme, wie sie etwa von Synventive, Bensheim, angeboten werden.

Entwicklungen in der Nadelverschlusstechnik bildeten auch einen Schwerpunkt auf dem Ewikon Heißkanalforum 2018 Mitte Juni in Frankenberg. Gezeigt wurden unter anderem neue Anwendungen der "kalten" Nadeldichtung. Bei diesem System ist die Dichtung nicht im Heißkanal, sondern abseits des Schmelzeflusses in einem temperierten Einsatz in der Kavität platziert. So lassen sich laut Ewikon Zersetzungsreaktionen von verweilzeitkritischen Polymeren verhindern, die bei herkömmlichen Dichtungen in den Dichtungsspalt eindringen können. Desweiteren kündigte das Unternehmen eine Erweiterung seines Düsen-Programms zur seitlichen Direkteinspritzung an: Die neue Variante, die bislang als Prototyp vorliegt, ist mit integrierter Nadelverschlusstechnik ausgerüstet und mit bis zu acht Düsenspitzen bestückbar.

Für den Einsatz in Kleinspritzgießmaschinen bietet das Frankenberger Unternehmen sein Mikrosystem an. Es besteht aus einem oder mehreren kompakten 16-Düsen-Clustern, die jeweils in vier Mikroverteiler-Einheiten aufgeteilt sind. Mit dem System lassen sich laut Hersteller Polyolefine mit sehr geringen Schussgewichten prozesssicher verarbeiten. Neu hat Ewikon das Mikrosystem mit seiner Drop-in-Technik einschraubbarer, direkt beheizter Düsen kombiniert. Dieser "Hybrid" zweier Technologien - bestehend aus 2-, 4- oder 6-fachigen Verteilern mit vormontierten Düsen und vollverdrahteter Heißer Seite - erlaubt die Verarbeitung von technischen Kunststoffe wie etwa PC, PS, ABS, PMMA oder POM in Kleinspritzgießmaschinen. Schussgewichte bis hinunter zu 0,05 g (bei homopolymeren POM) seien bereits realisiert worden, wie in Frankenberg zu hören war.

Heißkanalspezialist steigt in Kaltkanaltechnik ein

Der Heißkanalspezialist nutzte das Forum darüber hinaus für eine überaschende Ankündigung: Das Unternehmen steigt neu mit einer eigenen Entwicklung in die Kaltkanaltechnik ein. Motiviert zu dem strategischen Schritt fühlte sich Ewikon durch die wachsende Bedeutung des Werkstoffs Flüssigsilikon (LSR), wie CEO Stefan Eimecke ausführte. Hitzebeständigkeit einerseits, Flexibilität bis hin zu tiefen Minustemperaturen andererseits, Biokompatibilität, hohe mechanische Belastbarkeit, hohe Transparenz und gute Einfärbbarkeit sind nur einige der Eigenschaften, die Flüssigsilikon für viele Industriezweige zunehmend interessant machen. Rund ein Viertel aller LSR-Anwendungen entfällt heute auf die Automobilproduktion, 20 Prozent auf die Energieversorgung und 15 Prozent auf die Medizintechnik - alles Bereiche mit hoher Wachstumsdynamik. Da Elastomere bekanntlich bei Werkzeugtemperaturen oberhalb der Flüssigkeitstemperatur vernetzen und ausformen, benötigt man für eine maßhaltige und ressourceneffiziente Verarbeitung Kaltkanäle.

Auch in diese Technologie integriert der Frankenberger Spezialist seine bei den Heißkanälen bewährte elektrische Nadelverschlusstechnik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...