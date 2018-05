Der weiter sinkende Ölpreis dämpft die Stimmung unter den Börsianern in Fernost. Dafür treibt das Nein des italienischen Staatspräsidenten zu einer möglichen Populisten-Regierung den Euro an.

Anleger in Japan haben sich am Montag kaum aus der Deckung gewagt. Der weiter sinkende Ölpreis belastete die Börse in Tokio. Signale, dass es nun doch noch zu einem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen könnte, reichten nicht aus, um die Stimmung maßgeblich zu heben.

Am Donnerstag hatte Trump den Gipfel, bei dem erstmals ein amtierender US-Präsident mit einem Machthaber Nordkoreas zusammenkommen würde, noch abgesagt. "Es sieht ganz danach aus, als ob beide Seiten doch an Fortschritten interessiert sind", sagte Nobuhiko ...

