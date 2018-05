Luxembourg/Berlin (ots) -



Die Festivalsaison steht vor der Tür und damit auch die Zeit für heiße Rhythmen, Sonne, Spaß und Party all Day unter freiem Himmel. Passend zum Thema "Move it!" und genau richtig zum Start in die Saison hält der Energy Drink 28 BLACK ab sofort ein Must-have für alle Fans von Musikfestivals bereit - das 28 BLACK Festival-Pack, das exklusiv im 28 BLACK Online-Shop erhältlich ist.



Ob Electro-, Rock-, Metal- oder Techno-Festival, mit dem 28 BLACK Festival-Kit ist man perfekt aufgestellt - bei 35 Grad im Schatten genauso wie im Regen. Das Festival-Kit enthält:



- eine 28 BLACK Sonnenbrille - so nützlich wie stylisch - den unverzichtbaren Regen-Poncho zur Rettung vor unerwarteten Schauern - die praktische 28 BLACK Gym-Bag mit der Aufschrift "Be different" für alles, was immer griffbereit sein muss - fünf Tattoo-Bögen mit hippen Tattoos, die zu jeder Musikrichtung passen - und last but not least ein 4-Pack 28 BLACK Açaí, damit niemand bei den Tanz-Sessions schlapp macht.



Es empfiehlt sich, schnell zu sein beim Bestellen, denn die Auflage ist limitiert. Das 28 BLACK Festival-Kit ist für 9,90 EUR unter www.28black.com/shop/ erhältlich.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



