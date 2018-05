in der Türkei sind bald Wahlen. Gleichzeitig stürzt die Währung des Landes seit Monaten ab, was das Leben für die Türken im Inland beständig verteuert. Für Präsident Recep Erdogan ist das keine gute Kombination. Um seinen Wahlerfolg nicht zu gefährden, schießt der Präsident jetzt massiv gegen die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank. Sie soll die Zinsen senken, nicht erhöhen.

So weit, so verständlich. Aber auch so falsch, denn die internationalen Anleger beginnen gerade zu ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...