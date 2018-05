Frankfurt (ots) - Blockwall, ein europäischer Asset Manager, der sich ausschließlich auf Krypto-Anlagen konzentriert und der erste seiner Art in Deutschland, wird im Juli 2018 einen zweiten Krypto-Fonds auflegen. Blockwall Capital II wird als geschlossener Fonds für professionelle Anleger, Family Offices und institutionelle Investoren aufgesetzt mit einem Mindestkapitalbeitrag von 200.000 Euro. Das Closing des Fonds ist für Ende 2018 geplant.



"Das Risiko-Rendite-Verhältnis der Krypto-Anlageklasse ist besonders attraktiv und bietet Investoren neue Möglichkeiten der Diversifizierung für ihre Portfoliostrategie", sagt Laurenz Apiarius, Managing General Partner der Blockwall Management GmbH. "Wer heute einen Teil seines Kapitals in die richtigen Krypto-Assets investiert, hat morgen die Möglichkeit einer signifikanten Kapitalzunahme."



Er fügt hinzu: "Nach dem erfolgreichen Start unseres Pilotfonds, Blockwall Capital I, Anfang 2018, hat die steigende Nachfrage der Investoren uns dazu bewegt, deutlich früher als geplant einen zweiten Fonds aufzulegen. Investoren schätzen unsere fundierte Analyse und unseren stringenten Investitionsansatz. Sie haben so die Möglichkeit, durch ein Investment zu einem frühen Zeitpunkt an der langfristigen fundamentalen Wertentwicklung der richtungsweisenden Distributed-Ledger-Technologie teilzuhaben. Aufgrund des jungen Entwicklungsstadiums der Technologie fokussiert Blockwall seine Investitionen derzeit ausschließlich auf Krypto-Assets im Bereich der Infrastruktur, sogenannte Layer-1- bzw. Basis-Protokolle."



Über Blockwall Management GmbH



Als erster deutscher BaFin-registrierter Asset-Manager, der sich ausschließlich auf Krypto-Investments konzentriert, bietet Blockwall seinen Investoren die einzigartige Möglichkeit, professionell in eine neue und wachsende Anlageklasse auf Basis von Distributed-Ledger-Technologien zu investieren. Investoren finanzieren damit die Entwicklung einer Technologie, die in den vergangenen Jahren außerordentliche Wachstumsraten verzeichnet hat. Hinter Blockwall steht ein Expertenteam aus erfahrenen Investmentmanagern und Krypto-Enthusiasten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.blockwall.capital/



OTS: Blockwall Management GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130811.rss2



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@blockwall.capital +49 (0) 69 257 375 165