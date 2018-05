Das Qualitätslabel "Star Wars" ist kein Garant für Rekordeinnahmen, wie die Walt Disney Company jetzt feststellen muss. Der am Wochenende angelaufene Streifen "Solo: A Star Wars Story" konnte am Memorial-Day-Wochenende in den USA geschätzte 83 Millionen Dollar einspielen und lag damit unter der Prognose. Im Ausland wurden zum Start an den Kinokassen insgesamt rund 65 Millionen Dollar erlöst.



Die Disney-Aktie glänzt zwar im 10-Jahres-Vergleich (+ 208 Prozent), kam aber seit dem Allzeithoch bei 122,08 Dollar im Sommer 2015 nicht weiter und bildete eine Dreiecksformation aus.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst