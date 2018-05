FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat bei Airbus sechs weitere A320neo und drei A320ceo fest bestellt. Insgesamt hat der Frankfurter DAX-Konzern damit nun 122 Maschinen aus der A320neo-Familie und 273 Flugzeuge aus der A320ceo-Familie bei dem europäischen Hersteller geordert, wie Airbus mitteilte.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa hatte Anfang Mai weiteren Investitionen in die Modernisierung der Flotte zugestimmt und die Bestellung von insgesamt bis zu 16 weiteren Flugzeugen bei den Herstellern Airbus und Boeing abgesegnet. Die Lufthansa kündigte auch an, bis zu zwölf Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge der A320-Familie zu ordern und damit sechs Lieferoptionen für Flugzeuge vom Typ A320neo in feste Bestellungen umzuwandeln.

