Der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli will Italien zu einer Neuwahl führen. Wenn er im Parlament das Vertrauen bekomme, werde er den Haushalt durchbringen, dann könnte Anfang 2019 gewählt werden, sagte Cottarelli am Montag in Rom, nachdem Präsident Sergio Mattarella ihm das Mandat erteilt hatte, eine Übergangsregierung zusammenzustellen. Bekomme er keine Zustimmung im Parlament, würde eine "sofortige" Neuwahl angepeilt - das könnte "nach August" passieren.

Die populistischen Parteien Lega und Fünf Sterne haben im Parlament eine Mehrheit und haben schon ihr Veto gegen eine von Cottarelli geführte Technokratenregierung angekündigt. Ihre Regierungsbildung war am Sonntag gescheitert./reu/DP/she

AXC0134 2018-05-28/13:00