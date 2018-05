Frankfurt am Main (ots) - Die dfv Maleki Group wurde in dfv Euro Finance Group umbenannt. Seit dem 24. Mai 2018 firmiert die auf Finanzkonferenzen und Finanzkommunikation spezialisierte Event-Tochter der dfv Mediengruppe als dfv Euro Finance Group GmbH. Neben der Wort-Bild-Marke dfv, welche die Nähe zur Muttergesellschaft verdeutlicht, wird damit der Titel EURO FINANCE zentraler Teil der Unternehmensmarke. In diesem Jahr veranstaltet die dfv Euro Finance Group zum 21. Mal die EURO FINANCE WEEK.



Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der neufirmierten dfv Euro Finance Group GmbH: "Unsere Medienmarke EURO FINANCE gehört zu einem der erfolgreichsten konzernunabhängigen Fachinformationshäusern in Deutschland und Europa. Aus der EURO FINANCE WEEK heraus, dem größten Branchentreffen der Finanzwirtschaft in Europa, sind bereits weitere Medienmarken entstanden, die sich an die Kernmarke EURO FINANCE anlehnen. So verlegen wir dreimal im Jahr das EURO FINANCE magazin und jede Woche den Newsletter EURO FINANCE weekly. Weitere verlegerische Produkte sind in Planung. Für die dfv Mediengruppe ist die Marke EURO FINANCE das Tor in die Finanzwirtschaft."



Klaus Kottmeier, Aufsichtsratsvorsitzender der dfv Mediengruppe: "Wir sind vom Wachstumskurs der dfv Euro Finance Group überzeugt und das nicht nur, weil der Finanzplatz Frankfurt weiter an Bedeutung gewinnen wird. Intern und im Markt setzen wir mit der Umfirmierung ein klares publizistisches Signal. Unser Branchenspektrum umfasst elf wichtige Wirtschaftsbereiche. Über die Medienmarke EURO FINANCE haben wir uns das inhaltliche Segment der Finanzwirtschaft erschlossen. Durch die Kombination unserer Branchenkompetenz für Realwirtschaft, Recht und Finanzwirtschaft können wir in der Markt- und Fachkommunikation besondere Akzente setzen."



Zudem hat die dfv Euro Finance Group GmbH ab Juni eine neue Adresse: Sie ist jetzt am Firmensitz der dfv Mediengruppe zu finden - in der Mainzer Landstraße 251 in Frankfurt am Main.



Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalen Angeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140 kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten neben Informationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2017 einen Umsatz von 144,4 Millionen Euro.



