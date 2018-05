Anleger sind besorgt über die politisch unsichere Lage im hoch verschuldeten Italien. Die wichtigsten Ratingagenturen bestätigen die Bedenken.

Auch nach der gescheiterten Regierungsbildung bleibt Italien im Fokus der Finanzmärkte. Das Land hatte Ende März mit 2,3 Billionen Euro weltweit die drittgrößte öffentliche Verschuldung und ist damit anfällig für steigende Refinanzierungskosten. Das Finanzministerium in Rom will in diesem Jahr Anleihen im Volumen von 240 bis 250 Milliarden Euro ausgeben, inklusive kurzlaufenden Bonds sind es sogar bis zu 400 Milliarden.

Die wichtigsten Ratingagenturen vergeben bestenfalls durchschnittliche Noten an Italien, wie die Übersicht über deren Ratings zeigt.

Moody's: Herabstufung wird geprüft

Moody's hat Italien auf "Baa2" gesetzt, prüft allerdings eine Herabstufung. Die Note steht für eine durchschnittlich gute Anlage. Geht die Kreditwürdigkeit einen Tick runter, wäre sie nur noch knapp über dem sogenannten Ramsch-Niveau. Zu Beginn ...

