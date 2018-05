Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) macht seinen Aktionären Hoffnung auf eine steigende Dividende. "Die Dividende möchten wir eher steigern, mindestens aber stabil halten", so der künftige Covestro-CEO Markus Steilemann in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Der seit März 2018 im DAX notierte Konzern hat den Aktionären in diesem Jahr eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie ausgeschüttet. ...

