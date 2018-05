Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien ruht der Handel wegen des Feiertags "Spring Bank Holiday". In den USA findet wegen des Feiertages "Memorial Day" kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.721,50 +0,12% +0,38% Euro-Stoxx-50 3.501,70 -0,39% -0,06% Stoxx-50 3.112,82 -0,14% -2,05% DAX 12.926,19 -0,09% +0,07% CAC 5.530,95 -0,21% +4,11% Nikkei-225 22.481,09 +0,14% -1,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,2 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,75 67,88 -1,7% -1,13 +11,7% Brent/ICE 75,31 76,44 -1,5% -1,13 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,78 1.301,54 -0,3% -3,77 -0,4% Silber (Spot) 16,45 16,51 -0,4% -0,06 -2,9% Platin (Spot) 905,40 900,95 +0,5% +4,45 -2,6% Kupfer-Future 3,04 3,08 -1,2% -0,04 -8,6%

Die Ölpreise setzen ihre jüngste Talfahrt fort. Bereits zum Ende der abgelaufenen Woche hatte US-Leichtöl der Sorte WTI 4 Prozent verloren und Brent 3 Prozent. Daten des Ölfelddienstleisters Baker Hughes hatten zuletzt eine erhöhte Aktivität der Ölförderung in den USA angedeutet. Demnach ist die Zahl der aktiven Bohrstellen in der abgelaufenen Woche um 15 auf den höchsten Wert seit Februar gestiegen. Weiterhin belastend für den Erdölmarkt wirkt zudem die Aussicht einer höheren Ölproduktion wichtiger Förderländer wie Russland und Saudi-Arabien.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nur für eine kurze Erholung an den europäischen Aktienmärkten hat zu Wochenbeginn die gescheiterte Regierungsbildung in Italien gesorgt. Sowohl die Börsen als auch der Euro geben ihre anfänglichen Gewinne rasch wieder ab. "Neuwahlen in Italien sind damit wieder wahrscheinlicher geworden und dies könnte de facto zu einem Referendum über die Euro-Mitgliedschaft werden", so die Societe Generale. Dies spiegelt auch der MIB-Index wieder, der in Mailand zur Eröffnung knapp 2 Prozent ins Plus sprang, diese Gewinne allerdings nur kurz behaupten konnte. Aktuell verliert der Index 1,0 Prozent. Das gleiche Bild bei den italienischen Anleihen. Hier fiel die Rendite zehnjähriger Titel um 10 Basispunkte auf 2,34 Prozent, mittlerweile steigt sie jedoch schon wieder um 6 Basispunkte auf 2,50 Prozent. Auch die italienischen Banken-Werte können die zunächst kräftigen Gewinne nicht behaupten. Die Aktien von Intesa Sanpaolo rutschen 2,9 Prozent ins Minus, Unicredit verlieren 3,5 Prozent. Zu Handelsbeginn war es für die beiden Werte in der Spitze um gut 3 Prozent nach oben gegangen. Die Autowerte im DAX hinken der allgemeinen Entwicklung hinterher. Hier bremsen neue Entwicklungen im Diesel-Skandal die Papiere ein. So hat VW die Produktion bestimmter Dieselmodelle wegen eines Problems mit der Motorkontrollleuchte gestoppt. Die VW-Papiere fallen um 0,9 Prozent, die Daimler-Aktie reduziert sich um 1,1 Prozent. Tendenziell negativ für den DAX bewerten Marktteilnehmer auch den Stopp von Regierungsaufträgen aus Saudi-Arabien für die deutsche Industrie. Betroffen seien unter anderem Siemens, Daimler und Bayer, heißt es am Markt. Die weiter nachgebenden Ölpreise sorgen für steigende Kurse bei den europäischen Fluggesellschaften. Die Papiere der Lufthansa legen um 1,9 Prozent zu, für Air France-KLM geht es um 1,1 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Fr, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1647 -0,35% 1,1717 1,1662 -3,1% EUR/JPY 127,32 -0,80% 128,37 127,52 -5,9% EUR/CHF 1,1564 -0,34% 1,1620 1,1561 -1,3% EUR/GBP 0,8743 -0,44% 0,8791 1,1418 -1,7% USD/JPY 109,35 -0,43% 109,56 109,34 -2,9% GBP/USD 1,3322 +0,09% 1,3328 1,3313 -1,4% Bitcoin BTC/USD 7.246,08 -1,3% 7.205,34 7.479,41 -46,9%

Der Euro kann nur kurz von den Entwicklungen in Italien profitieren. Im asiatischen Handel war er noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen, nun liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,1653 Dollar. Am Freitag war bei 1,1645 Dollar ein Jahrestief markiert worden. Bestenfalls gebe es Neuwahlen in Italien. Diese dürften kaum günstiger für die Gemeinschaftswährung ausfallen als der letzte Urnengang, so die Commerzbank. "Die Angst vor einer Euro-skeptischen Regierung wäre das Worst-Case-Szenario und treibt die Investoren um", so Analyst Vincenzo Longo von IG Italia.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Montag kein klarer Trend durchgesetzt. Damit folgten die asiatischen Börsen dem lust- und richtungslosen Handel der Wall Street vom Freitag. Übergeordnet große Themen gab es keine, Aktienanleger verfolgten die teils heftigen Bewegungen an den Devisenmärkten. Auch die Unsicherheit über den Korea-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un sowie der anhaltende Ölpreisverfall hätten im Blick gestanden, hieß es. Mit der näherrückenden Fußball-WM stieg auch das Fußballfieber in China, Aktien von Alkoholanbietern und solche mit Bezug zum Sport liefen besser als der Gesamtmarkt. Laobaigan Liquor wurden nur vom Tageslimit von 10 Prozent gestoppt. In Südkorea setzten Anleger auf politisches Tauwetter, was positiv für die Geschäfte wäre. Der Kospi in Seoul zählte mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent zu den festesten Länderindizes der Region. In Australien zeigte sich der S&P/ASX-200 leichter - belastet vom anhaltenden Ölpreisverfall. Nach einem Dreijahreshoch am vergangenen Montag folgte der Absturz in der vergangenen Woche für australische Energiewerte, die nun um weitere 2,9 Prozent nachgaben. Seit dem Dreijahreshoch vor einer Woche ist der Sektor um 7,3 Prozent abgestürzt.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen auch zum Wochenauftakt weiter an. "Die iTraxx-Sätze sind zwar mit Vorsicht zu sehen", sagt Marco Stoeckle, Kreditanalyst der Commerzbank. Grund sei der Feiertag in London, der auf die Liquidität drücke. Andererseits sei die Tendenz zu höheren Risikoprämien offensichtlich. Stoeckle spricht von "Ansteckung" über die Italien-Krise. Die Ausweitung der Spreads von italienischen Bonds zu Bundesanleihen führe an den Kreditmärkten zur Absicherung von Risiken. "Eine Beruhigung in den kommenden Tagen wird voraussichtlich zu weiterer Risiko-Reduktion genutzt werden", so seine Erwartung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Scheuer setzt Daimler Frist bis Mitte Juni bei Abgasvorwürfen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat dem Autohersteller Daimler bis Mitte Juni Zeit gegeben, eine Lösung für den Abgasschummel bei dem Transporter Vito zu finden. Demnach hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das Scheuer untersteht, den Stuttgartern eine Frist bis zum 15. Juni "zur Vorlage einer technischen Lösung und deren Umsetzung" gesetzt. Das KBA hatte bei Nachprüfungen des Mercedes Vito mit 1,6 Liter-Dieselmotor Abschalteinrichtungen gefunden, die unzulässig sind.

Lufthansa bestellt bei Airbus sechs A320neo und drei A320ceo

Die Deutsche Lufthansa hat bei Airbus sechs weitere A320neo und drei A320ceo fest bestellt. Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa hatte Anfang Mai weiteren Investitionen in die Modernisierung der Flotte zugestimmt und die Bestellung von insgesamt bis zu 16 weiteren Flugzeugen bei den Herstellern Airbus und Boeing abgesegnet.

Francotyp-Postalia Holding AG

Francotyp-Postalia übernimmt den Berliner Modem-Spezialisten Tixi.com und wird dessen Geschäft künftig unter der eigenen Marke fortführen. Der Frankiermaschinenspezialist beschleunigt mit dem Zukauf nach eigenen Angaben den Eintritt in den Zukunftsmarkt des Internet of Things. Tixi.com hat 15 Mitarbeiter und bisher mehr als 30.000 sogenannte IoT-Gateways für Industriesteuerungen verkauft.

Helaba trotz rückläufiger Erträge mit etwas mehr Gewinn

Auch bei rückläufigen Erträgen und gestiegenem Verwaltungsaufwand hat die Helaba ihren Gewinn vor Steuern im ersten Quartal um 4 Millionen auf 79 Millionen Euro gesteigert. Ursächlich dafür war laut Helaba ein um 79 Millionen Euro besseres Ergebnis aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten und Finanzinstrumenten sowie Sicherungszusammenhängen. Nach Steuern blieben 52 Millionen Euro übrig, teilte die Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg mit.

Sixt Leasing verdient weniger wegen höherer Abschreibungen

Sixt Leasing hat im ersten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, wegen deutlich höherer Abschreibungen aber weniger verdient. Das potenzielle Restwertrisiko durch Dieselfahrzeuge im Bestand reduzierte das Leasingunternehmen in den drei Monaten. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Staramba: Finanzplanung durch verweigertes Abschluss-Testat nicht gefährdet

Die Staramba SE widersprach erneut den Einschätzungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, aufgrund derer der Jahresabschluß des Berliner Technologie-Startups vorerst kein Testat bekommt. Die Entscheidung habe keine Auswirkungen auf Starambas Finanzplanung. Der Verwaltungsrat nehme die "vermeintlichen Gründe" aber ausgesprochen ernst, die dazu geführt hätten, dass der Bestätigungsvermerk für Jahresabschluss und Lagebericht 2017 versagt worden sei.

