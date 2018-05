Im Heyco-Werk Süd in Tittling im Bayerischen Wald werden Schmiedekomponenten und Kunststoff-Bauteile für die Automobilindustrie entwickelt und gefertigt. Die Kunststoff-Produkte werden in Standard-Spritzgießtechnik sowie in WIT-, GIT- und 2K- oder auch 3K-Verfahren hergestellt. An die 100 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 40 und 1.700 t stehen dafür zur Verfügung. Dabei hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Fertigung von sogenannten Windläufen/Wasserkästen, Flüssigkeits- und Ausgleichsbehältern, Luftansaugsystemen und Systembauteilen für die Innenraumklimatisierung spezialisiert.

"Wir bekommen zum Teil nur ein Bauvolumen im Motorraum genannt und die Funktionen, die ein Bauteil erfüllen soll", berichtet Alexander Ritzinger, Leiter Werkzeugmanagement Kunststofftechnik. "Von dieser ‚Black Box' aus entwickeln wir dann das Funktionsbauteil mit allen Prüfungen und Testkriterien, die wir in unserem Testfeld zur Verfügung haben." Ritzinger ist in seiner Funktion frühzeitig in den Entwicklungsprozess neuer Kunststoff-Bauteile involviert: Er fungiert als menschliches Bindeglied zwischen Entwicklung und Fertigung - und sorgt für die Machbarkeit der Ideen der Entwicklungsingenieure. "In dieser frühen Entwicklungsphase sind allerhöchste Engineering-Leistungen gefordert", sagt Ritzinger. "Zu Beginn unseres Denkprozesses werden die Weichen gestellt, um später in der Serienfertigung ein fehlerfreies Bauteil herstellen zu können." Bevor dann ein Bauteilkonzept als Prototyp in die erste Fertigungsrunde geht, werden bei Heyco umfangreiche Test- und Simulationsserien gefahren.

Die Prozesskosten müssen betrachtet werden

Heyco produziert seine Kunststoff-Bauteile weltweit, allerdings nach den Regieanweisungen aus dem Entwicklungszentrum in Tittling. Um in dieser Konstellation eine gleichbleibend hohe Qualität bei störungsfreier Fertigung sicherzustellen, ist eine klar strukturierte und durchgängige Standardisierung der Systemkomponenten notwendig. Die wichtigste Systemkomponente ...

