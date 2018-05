"Die Batterietechnologie-Führerschaft hat die deutsche Industrie mittlerweile an China verloren", mahnte Reinhard Hoffmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Gerhardi Kunststofftechnik, Lüdenscheid, und Vorsitzender von Kunststoffland NRW, Düsseldorf, in seiner Eröffnungsrede an. "Das gilt noch nicht für den Leichtbau. Deutsche Unternehmen sind Weltmarktführer in der Leichtbautechnologie, müssen aber hochinnovativ bleiben, um diese Rolle weiterhin zu behaupten."

Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender von Lanxess, Köln, präsentierte das Ergebnis ausführlicher Analysen seines Unternehmens zum Thema Elektromobilität. Zachert erwarte einen Marktanteil von etwa 80 Prozent für elektrische Antriebe im Jahr 2025. "Es ist ganz klar, dass die Elektrifizierung des Autos zwingend erforderlich sein wird, um den CO2-Zielen, die regulatorisch vorgegeben werden, zu entsprechen." Die Hybridtechnologie werde in den nächsten zehn Jahren eine Übergangslösung darstellen, um die Reichweiten-Problematik zu lösen: Mild-Hybrids als kurzfristige Maßnahmen, langfristig läge der Schwerpunkt auf konventionellen Elektroautos (BEV) und Plug-in-Hybriden. Der Verbrennungsmotor werde von seiner einstigen Funktion zurückgedrängt werden aber nicht vollständig verschwinden, führte Zachert weiter aus.

Was die Kunststoffindustrie betrifft werde der Technologiewandel bzw. der erforderliche Leichtbau viele Vorteile einbringen, sagte Zachert. "Die Elektrifizierung der Antriebe bringt auf jeden Fall einen zusätzlichen Bedarf an technischen Kunststoffen auf Basis von Polyamid (PA) und Polybutylenterephthalat (PBT). Wir erwarten, dass der Anteil an PA/PBT-Anwendungen von jetzt 10 Prozent bei den Verbrenner-Fahrzeugen auf 14 Prozent bei rein elektrisch angetriebenen Autos steigen wird." Bewusst setze der Kunststoffhersteller auf neue Kunststoff-Metall-Verbundtechnologien für die automobile Großserie. Die Kombination von Material- und Prozess-Know-how aus verschiedenen Werkstoffwelten sorge für einen wirtschaftlichen Leichtbau.

