Der EUR/USD baut seinen starken Rückgang vom 1,1728 Tageshoch aus und so erreichte er in der vergangenen Stunde das neue 6,5 Monatstief. Zum Beginn der neuen Handelswoche erlebte das Paar eine dramatische Trendwende und der wichtigste Faktor ist in diesem Zusammenhang die politische Unsicherheit in Italien. Die anfängliche Euphorie über das Scheitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...