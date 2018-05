Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Chemieindustrie hat im ersten Quartal schon wieder an Fahrt verloren, so die Analysten der Helaba. Im Jahresverlauf sollte die Dynamik allerdings zunehmen. Dies ermögliche 2018 eine Produktionssteigerung um etwa 3% inklusive Pharma. Die Ertragslage sei im Branchenvergleich überdurchschnittlich und der Produktionsstandort Deutschland könne international gut mithalten. Die weitere Steigerung der Innovationsaktivitäten vor allem in der Pharmaindustrie sei vordringlich. (28.05.2018/ac/a/m)

