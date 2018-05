Berlin (ots) - Der Wirtschaftstag 2018 "Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Währungsunion - Zukunftsthemen anpacken, Marktkräfte stärken" des Wirtschaftsrates der CDU e.V. u.a. mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus der Politik wie etwa Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel oder den Bundeskanzler der Republik Österreich, Sebastian Kurz, EU-Kommissar Günther Oettinger, die Bundesminister Anja Karliczek, Peter Altmaier und Jens Spahn, den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Spitzen der internationalen Wirtschaft darunter der CEO von Intel, Brian Krzanich, der Sprecher des SAP-Vorstands, Bill McDermott, und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing - findet statt am



12. Juni 2018, 13:45 bis 21:00 Uhr MARITIM Hotel Berlin, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin



Für den ökonomischen Spitzenplatz eines Landes braucht es die Garantie von Sicherheit, Eigentum und Freiheit. Gerade mit Blick auf die neue Legislatur kommt es entscheidend darauf an, die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen, um den Rahmen für diesen Dreiklang zu festigen und die Soziale Marktwirtschaft wieder überzeugender als Kernelement unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung herauszustellen. Umso mehr möchten wir den Wirtschaftstag als eines der wichtigsten Foren für Unternehmer in Deutschland dafür nutzen, die wichtigen Zukunftsaufgaben für ein wirtschaftlich starkes Deutschland und Europa in den Mittelpunkt zu rücken.



Tagesordnung: http://bit.ly/2IRuYK7 Akkreditierung für Journalisten: http://bit.ly/2sel8aC



