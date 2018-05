Die Dialog Semiconductor-Aktie befindet sich seit November in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Die Aktie fiel noch im November von 44,84 Euro auf unter 40,00 Euro zurück, stabilisierte sich für einige Tage und rutschte zum Ende des Monats in einer massiven Abwärtsbewegung bis in den Bereich unter 25,00 Euro ab.

Das Tief wurde am 11. Dezember bei 21,43 Euro markiert. Es schloss sich eine langgestreckte Seitwärtsbewegung an, bei der es den Käufern im Januar und Februar zwar gelang, neue ... (Dr. Bernd Heim)

