METRO Deutschland und getnow.de haben einen Kooperationsvertrag mit einer Laufzeit von zunächst fünf Jahren und einer Verlängerungsoption geschlossen. Die beiden Unternehmen, die bereits seit 2016 erfolgreich zusammenarbeiten, schaffen damit die Grundlage für den weiteren Roll-out von getnow.de in Deutschland.



Der Online Supermarkt getnow.de liefert derzeit über 10.000 Artikel von frischem Fisch, Obst, Gemüse, Delikatessen bis hin zu Haushaltsartikeln aus dem METRO Sortiment. Auf Kundenwunsch kann der Onlinehändler auch auf das Gesamtsortiment des lokalen METRO Großmarktes zugreifen, das durchschnittlich rund 50.000 Artikel umfasst. Das Unternehmen liefert mit seinem Logistikpartner DHL in 90 Minuten oder zur Wunschzeit seine Produkte bis vor die Tür aus.



Für dieses neue Geschäftsmodell erhält getnow.de mit dem neuen Kooperationsvertrag die Exklusivrechte zur Eröffnung von deutschlandweiten Niederlassungen an den Standorten der METRO Großmärkte und kann damit seinen geplanten flächendeckenden Roll-out vorantreiben. Das Unternehmen will in den nächsten zwei bis drei Jahren an zirka 24 METRO Standorten vertreten sein und von dort aus die umliegenden Städte und Regionen erschließen.



Dr. Dominik Reinartz, Geschäftsführer der Getnow New GmbH: "Dieser langfristige Vertrag ermöglicht uns, die deutschlandweite Expansion schnell weiter voranzutreiben und in vielen Regionen unseren Service anbieten zu können. Kern des Geschäftsmodells ist die Mischung aus Asset Light und größtmöglichem Kundenservice. Wir benötigen bei unserem Businessmodell kein eigenes Lager- oder Verteilzentrum und keine eigene Kurierflotte. Der Getnow-Service-Ansatz erlaubt unseren Einkäufern, im METRO Großmarkt auf die persönlichen Wünsche der Kunden einzugehen".



Thomas Storck, CEO METRO Deutschland: "Wir haben mit getnow.de einen Partner im Bereich Online-Lebensmittelhandel gefunden, mit dem wir aufgrund des innovativen Geschäftsmodells und der hohen Skalierbarkeit in kurzer Zeit einen für uns in dieser Form neuen Vertriebskanal erschließen können. Endkunden kommen über Getnow schnell und unkompliziert in den Genuss des METRO Sortiments - und das sogar mit Belieferungsservice".



Über METRO Deutschland



Die METRO Cash & Carry Deutschland GmbH betreibt mit mehr als 14.000 Mitarbeitern 103 Cash & Carry-Märkte in Deutschland. Rund vier Millionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens, das international in 25 Ländern mit rund 750 Märkten aktiv ist. METRO Cash & Carry ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de.



Über Getnow New GmbH



Das Start-up getnow.de ist ein innovativer Online-Supermarkt, welcher 2015 in Berlin gegründet wurde. In Kooperation mit METRO Cash & Carry Deutschland GmbH, deren Exklusivpartner getnow.de mittlerweile ist, beliefert der bereits ausgezeichnete Online Supermarkt seit 2016 die Städte Berlin und München. Mehr als 10.000 Produkte gehören zum derzeitigen getnow.de-Sortiment und werden regelmäßig erweitert. Dazu gehören Produkte wie Frischfisch, Fleisch, Obst und Gemüse auch Heimtierbedarf, Büroartikel und Drogerieprodukte. getnow.de beliefert sowohl Kunden aus dem B2B-Bereich als auch Endverbraucher in bis zu 90 Minuten oder zur Wunschzeit noch am selben Tag. Momentan plant getnow.de einen bundesweiten Roll-out an weiteren deutschen Standorten.



