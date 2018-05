Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Metro beschleunigt deutschlandweit den Online-Handel und die Belieferung mit Lebensmitteln. Zu diesem Zweck hat der Großhändler die seit 2016 bestehende Exklusivkooperation mit dem Online-Supermarkt Getnow.de auf breitere Füße gestellt. Ab sofort kann Getnow.de bundesweit an den Standorten der gut 100 deutschen Metro Cash & Carry-Großmärkte Niederlassungen eröffnen und von dort aus die umliegenden Städte und Regionen beliefern. Das Unternehmen, das seit 2016 die Städte Berlin und München für Metro beliefert, will in den nächsten zwei bis drei Jahren an rund 24 Metro-Standorten vertreten sein. Die Kooperation wurde für 5 Jahre vereinbart mit einer Option zur Verlängerung.

Derzeit liefert Getnow.de mehr als 10.000 Artikel aus dem Metro-Sortiment. Dazu gehören frischer Fisch, Obst, Gemüse und Delikatessen bis hin zu Haushaltsartikeln. Auf Kundenwunsch kann Getnow.de auch auf das Gesamtsortiment des lokalen Metro-Großmarktes zugreifen, das durchschnittlich rund 50.000 Artikel umfasst. Getnow.de liefert mit seinem Logistikpartner DHL die Produkte an die Haustür, innerhalb von 90 Minuten oder zur Wunschzeit, Kunden sind sowohl Kunden aus dem B2B-Bereich als auch Endverbraucher.

Metro will konzernweit die Digitalisierung des Geschäfts beschleunigen, um die Gewinnmargen zu verbessern. Das Deutschlandgeschäft bei Metro Cash & Carry, also dem Großhandelsbereich, trug in der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres rund 16 Prozent zum Umsatz im Segment Wholesale bei.

