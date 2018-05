Der Elektrolieferwagen der Deutschen Post nimmt Kurs aufs Ausland. StreetScooter-Bestellungen aus dem Ausland werden häufiger. So sollen demnächst britische Milchmänner mit den Elektrofahrzeugen ausliefern.

Die Deutsche Post-Tochter StreetScooter verkauft erstmals Elektrotransporter in großem Stil an einen einzelnen Kunden ins Ausland. Die britische Firma Milk & More habe 200 der Elektrofahrzeuge bestellt, teilte die Post am Montag mit. Britische Milchmänner werden damit künftig mit dem StreetScooter über die Insel kurven. Die zur deutschen Müller-Gruppe gehörende Milk & More beliefere jede Woche über 1,5 Millionen Mal mehr als 500.000 Haushalte in Großbritannien.

Die Post ist mit dem StreetScooter zu einem führenden Hersteller von Elektrotransportern aufgestiegen und profitiert dabei auch von der Diesel-Krise. Für die Bonner selbst sind bereits rund 5500 der Fahrzeuge im Einsatz. Die Post verkauft die für den ...

