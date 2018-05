Unterföhring (ots) -



- Pop-up Sender "Sky Cinema Spider-Man HD" zeigt von 1. bis 10. Juni die sechs Filme mit dem legendären Spinnen-Mann rund um die Uhr - Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire jagen in ihren Auftritten als Spider-Man finstere Bösewichte - Der neue Blockbuster "Spider-Man: Homecoming" am 3. Juni als exklusive TV-Premiere auf "Sky Cinema Spider-Man HD" - Sky Q zeigt alle Hits von "Sky Cinema Spider-Man HD" auf Abruf auch in brillanter UHD-Qualität und präsentiert sie mit Features wie Continue Watching und Multiscreen auf vielen Plattformen auf einzigartig komfortable Weise - Alle Filme über Sky Go und den Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar



28. Mai 2018 - Spider-Man bekommt bei Sky einen eigenen Sender! Ab diesen Freitag, 1. Juni, gibt's zehn Tage lang alle seine großen Filmabenteuer rund um die Uhr auf "Sky Cinema Spider-Man HD". Tobey Maguire schwingt sich in Sam Raimis "Spider-Man"-Trilogie genauso wie Andrew Garfield in seinen beiden Abenteuern "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" auf der Jagd nach Verbrechern durch New York. Und Tom Holland präsentiert sich als aufregender neuer Spidey in "Spider-Man: Homecoming", dem spektakulären Reboot der Reihe, am 3. Juni auf "Sky Cinema Spider-Man HD" erstmals im deutschen Fernsehen. Alle Hits über das neue Sky Q auch in Ultra HD-Qualität.



Der Mega-Erfolg



Mit einem Spinnenbiss fing alles an: 1962 erschufen Stan Lee und Steve Ditko den Spinnen-Mann für Marvel Comics. Der schüchterne Waise Peter Parker, der bei Tante May und Onkel Ben aufwächst, bekommt durch den Biss spinnen-mäßige Superkräfte. Er nutzt sie, um an seinen Fäden durch die Hochhausschluchten von New York zu segeln und Verbrecher einzufangen. Regisseur Sam Raimi verfilmte das Comic 2002 mit Tobey Maguire als Titelheld. Der Film mit Willem Dafoe als gefährlicher Grüner Kobold wurde zum Mega-Hit und auch die Fortsetzungen "Spider-Man 2" (2004) und "Spider-Man 3" (2007) schlugen weltweit an den Kinokassen ein. Kirsten Dunst verkörperte dabei stets Peter Parkers Freundin Mary Jane Watson. In der Neuauflage "The Amazing Spider-Man" machte dann Andrew Garfield im Jahr 2012 als Peter Parker eine top Spinnen-Figur. Aufsehenerregend legte er sich mit Rhys Ifans als menschliche Echse Lizard an. In "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" (2014) war es Jamie Foxx als aufgeladener Electro, den Garfield als Spidey bekämpfen musste. In beiden Filmen stand Emma Stone als Gwen Stacey an seiner Seite.



Mit John Watts' "Spider-Man: Homecoming" kehrt der erfolgreiche Held mit einem eigenen Abenteuer ins Marvel Cinematic Universe heim - in die Welt von Captain America und Iron Man. Tom Holland spielt Spider-Man als Held der Generation Smartphone, der seine Abenteuer mit dem Handy selbst filmt und mit waghalsigen Selfies zum Star wird. Als Möchtegern-Avenger muss er sich mit Mentor Tony Stark alias Iron Man herumärgern und mit dem Vater seiner Herzensdame Liz Allen - gespielt von Laura Harrier - trifft er auf einen skrupellosen Gegner: Michael Keaton als Waffenhändler Toomes!



Michaela Tarantino, Vice President Film bei Sky: "Spider-Man gehört in Deutschland zu den beliebtesten Comic-Figuren. Die Verfilmungen sind absolute Blockbuster-Garanten. Mit unserem Pop-up Channel 'Sky Cinema Spider-Man HD' bieten wir nun zur exklusiven TV-Premiere von "Spider-Man: Homecoming" allen Fans der Comic-Reihe und allen Filmfans gleichermaßen ein echtes Highlight und das zum allerersten Mal komplett in UHD auf Abruf."



"Sky Cinema Spider-Man HD" läuft von 1. bis 10. Juni und ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Hits. Alle sechs Filme können über Sky Q auch in brillanter UHD-Auflösung angesehen werden. Die neuen Features von Sky Q machen den Genuss der Filmreihe noch komfortabler: Dank Multiscreen und Continue Watching kann man die Filme auf dem Receiver beginnen und nahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher in einem anderen Raum weitersehen.



Über Sky Go und den Streaming-Dienst Sky Ticket sind die Hits ebenfalls abrufbar. Zusatzprogramm wie das spannende Feature "Spider-Man: Homecoming Special" vervollständigen mit einem Blick hinter die Kulissen das Angebot von "Sky Cinema Spider-Man HD".



Die Hits von "Sky Cinema Spider-Man HD":



Freitag, 1. Juni



20:15 Uhr: "The Amazing Spider-Man"



Samstag, 2. Juni



20:15 Uhr: "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro"



Sonntag, 3. Juni



20:15 Uhr: "Spider-Man: Homecoming"



Montag, 4. Juni



20:15 Uhr: "Spider-Man"



Dienstag, 5. Juni



20:15 Uhr: "Spider-Man 2"



Mittwoch, 6. Juni



20:15 Uhr: "Spider-Man 3"



Donnerstag, 7. Juni



20:15 Uhr: "The Amazing Spider-Man"



Freitag, 8. Juni



20:15 Uhr: "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro"



Samstag, 9. Juni



20:15 Uhr: "Spider-Man: Homecoming"



Sonntag, 10. Juni



20:15 Uhr: "Spider-Man: Homecoming"



